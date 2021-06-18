شارك في احتجاج للعمال.. مقتل مهاجر مغربي دهسا بايطاليا

هبة بريس- وكالات

لقي مهاجر مغربي مقيم بإقليم نوفارا في شمالي إيطاليا، مصرعه، اليوم الجمعة 18 يونيو ، بعد تعرضه للدهس على يد سائق شاحنة خلال مشاركته في احتجاج للعمال.

الضحية البالغ من العمر(37 عامًا) وهو أب لطفلين، كان يخوض وقفة احتجاجية برفقة قرابة عشرون شخصًا، أمام مدخل أحد المتاجر التابعة لمجموعة معروفة بايطالي ضد ظروف العمل، حيث حاول منع شاحنة سلعٍ كانت تنوي تجاوز المحتجين ودخول المخزن المذكور، لكن سائقها لم يكترث لتواجد بلخادم وسط طريقه وقام بصدمه ودهسه.

وبحسب مصادر اعلامية ايطالية فان احدى النقابات المحلية التي دعت إلى الإضراب، أفادت أن الشاحنة اقتحمت الحاجز خارج المخزن وصدمت عددًا من العمال من بينهم بلخادم الذي فارق الحياة في عين المكان.

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