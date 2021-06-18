في الصورة انطونيو غوتيريس

أنطونيو غوتيريس أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية جديدة

2021-06-18 / 3:08 مساءً
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هبة بريس - وكالات

عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنطونيو غوتيريش أمينا عاما لولاية جديدة مدتها خمس سنوات إضافية.

وتولى السياسي البرتغالي السابق، منصب الأمين العام للأمم المتحدة من بان كي مون في يناير 2017.

ومن المقرر أن تبدأ ولايته الثانية في 1 يناير 2022.

وغوتيريش من مواليد العام 1949، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من العام 1995 حتى العام 2002، كما تولى لفترة رئاسة الأممية الإشتراكية، وشغل أيضا منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من يونيو 2005 حتى ديسمبر 2015.

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