وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
صورة تعبيرية

وزارة أمزازي تنظم حفل استقبال على شرف “أبطال” مباريات أولمبياد الرياضيات

2021-06-18 / 12:44 مساءً
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هبة بريس

أقامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، حفل استقبال على شرف التلميذات والتلاميذ الذين حققوا إنجازات متميزة في مباريات الأولمبياد الإفريقية والعربية والفرنكفونية، وكذا أولمبياد آسيا والمحيط الهادي في الرياضيات.

وبحسب بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، فإن هذه النتائج والمراتب المتميزة المحققة في الأولمبياد في الرياضيات، هي نتاج عمل جاد ودؤوب وثمرة تلاحم كبير بين التلميذات والتلاميذ وكل الأطر المشرفة على تأطيرهم وتوجيههم، منوهة بالإعداد الجيد والتأطير المميز للمؤطرين أعضاء اللجنة المركزية للأولمبياد الوطنية في الرياضيات والمؤطرين الممثلين لجمعية رياضيات المغرب، الذين تفانوا جميعهم في بذل جهود حثيثة لضمان استمرارية التأطير الأولمبي “عن بعد” رغم الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وكان المغرب قد احتل المرتبة الأولى في الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات التي احتضنتها تونس بمجموع ذهبيتين وأربع فضيات، حيث عادت الميداليتين الذهبيتين للتلميذين يوسف بوحتوش وآية أكرجوط والميداليات الفضية للتلاميذ محمد أيوب مبطول وآدم الخراز وهبة بنعبو وأسماء هبة الله.

وبخصوص الأولمبياد العربية في الرياضيات، التي أشرفت على تنظيمها مصر، فقد أحرزت التلميذة آية أكرجوط الميدالية الذهبية والتلميذان محمد أيوب مبطول ومعاد المعتصم ميداليتين فضيتين، وعادت الميدالية البرونزية للتلميذ أيمن مطيع.

أما مسابقات الأولمبياد الفرنكفونية في الرياضيات، التي أشرفت على تنظيمها سويسرا بمشاركة ثمان دول، فأسفرت في فئة الصغار عن تتويج التلميذين آدم الخراز ومعاد النوة بميداليتين فضيتين والتلميذين المهدي الكيحل وهيثم المامون بميداليتين برونزيتين، أما في فئة الكبار فتوجت التلميذة آية أكرجوط بالميدالية البرونزية.

وفي أولمبياد آسيا والمحيط الهادي في الرياضيات 2021 التي عرفت مشاركة 344 متباري ومتبارية يمثلون 37 دولة، أحرزت التلميذة آية أكرجوط الميدالية البرونزية والتلميذ معاد النوة ميزة شرفية.

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