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“لارام” تطلق خط رحلات جديد بين الداخلة وباريس

2021-06-18 / 11:40 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، عن إطلاق خط رحلات جديد يربط مدينة الداخلة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت الشركة اليوم الجمعة، أنه سيتم تنظيم رحلتين أسبوعيا يومي الثلاثاء والجمعة عبر الخط الجديد.

وأضافت أنها ستعزز برمجة رحلات هذا الخط وفق الطلب مستقبلا.

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تعليق واحد

  1. الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمنتمين للجنوب الشرقي بغرب فرنسا تطالب بفتح خط بين نانت وورزازات علما ان عشرات آلاف المغاربة مقيمين بغرب فرنسا لأننا نعاني مع طريق تشكا

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