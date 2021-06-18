“لارام” تطلق خط رحلات جديد بين الداخلة وباريس

هبة بريس - الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، عن إطلاق خط رحلات جديد يربط مدينة الداخلة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت الشركة اليوم الجمعة، أنه سيتم تنظيم رحلتين أسبوعيا يومي الثلاثاء والجمعة عبر الخط الجديد.

وأضافت أنها ستعزز برمجة رحلات هذا الخط وفق الطلب مستقبلا.

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