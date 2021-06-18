هنية يجتمع بالمالكي.. والأخير: العلاقة بين المغرب وفلسطين تاريخية

هبة بريس

اجتمع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أمس الخميس، مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي

وبحث هنية مع المالكي في الرباط، الخميس، التطورات السياسية الفلسطينية.

وذكر بيان صدر عن مكتب هنية أن اللقاء “تناول التطورات السياسية والميدانية الأخيرة في فلسطين، وأفق التعاون مع مجلس النواب المغربي في إسناد حقوق ونضال الفلسطينيين، وسبل دعم المقدسيين في مدينة القدس المحتلة.

كما استعرض هنية “مجمل القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة غاية في الحساسية والأهمية”.

وأشار هنية إلى “نتائج وتداعيات معركة سيف القدس وانعكاساتها في المجالات المتعددة” في إشارة إلى المواجهة الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة وإسرائيل.

من جهته، الحبيب المالكي، بحسب البيان، “على العلاقة التاريخية بين المغرب وفلسطين، ودعم المغرب ملكا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا للشعب الفلسطيني”.

وقال المالكي إن “القدس عاصمة الشعب الفلسطيني”، مشيرا إلى دور البرلمان في دعم الحق الفلسطيني ومتابعة كل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

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