30 يونيو .. آخر أجل للاستفادة من الإعفاء الضريبي المحلي

هبة بريس

جددت المديرية العامة للجماعات الترابية، اليوم الخميس، التذكير بأن آخر أجل للاستفادة من إلغاء الذعائر والزيادات والغرامات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، تم تحديده في يوم 30 يونيو الجاري.

وذكرت المديرية في بلاغ لها أنه “طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 07.20 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2020، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تم تحديد يوم 30 يونيو 2021 كآخر أجل للاستفادة من إلغاء الذعائر والزيادات والغرامات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والضريبة الحضرية والضريبة المهنية”.

ولهذا الغرض، أهابت المديرية بجميع الخاضعين والملزمين المعنيين أن يقوموا تلقائيا بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل فاتح يوليوز 2021.

وخلص البلاغ إلى أن المدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة قبل فاتح يناير 2020 سيستفيدون من إلغائها كليا وتلقائيا.

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