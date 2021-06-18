30 يونيو .. آخر أجل للاستفادة من الإعفاء الضريبي المحلي

2021-06-18 / 9:28 صباحًا
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هبة بريس

جددت المديرية العامة للجماعات الترابية، اليوم الخميس، التذكير بأن آخر أجل للاستفادة من إلغاء الذعائر والزيادات والغرامات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، تم تحديده في يوم 30 يونيو الجاري.

وذكرت المديرية في بلاغ لها أنه “طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 07.20 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2020، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تم تحديد يوم 30 يونيو 2021 كآخر أجل للاستفادة من إلغاء الذعائر والزيادات والغرامات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والضريبة الحضرية والضريبة المهنية”.

ولهذا الغرض، أهابت المديرية بجميع الخاضعين والملزمين المعنيين أن يقوموا تلقائيا بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل فاتح يوليوز 2021.

وخلص البلاغ إلى أن المدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة قبل فاتح يناير 2020 سيستفيدون من إلغائها كليا وتلقائيا.

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‫3 تعليقات

  1. المغرب كان بإمكانه أن يهزم الاسبان في قضية بن بطوش في جراءمه وفي تزوير اسبانيا للقضية. ولكن مع الاسف (الغير المسؤولون) والمتهورون فتحوا بابا اخر للاسبان لما تركوا المهاجرين بدخول مليلية وهذا خطأ جسيم وجدت به اسبانيا ذريعة على الجعل منه القضية الرئيسية و تملصت من قضية بن بطوش التي أصبحت قضية ثانوية رغم انها هي الأساسية.خاصة لما ورطت اسبانيا هذا الملف مع الاتحاد الأوروبي.مما عقد الامور.والان على المغرب ان يتجنب التصعيد ما امكن معهم.وان يستمر في انماء وتطوير اقتصاده في جميع المجالات و بطريقة جد مرتفعة .هذا وحده ما يمكن المغرب من فرض قوته و على ان يحسب له الف حساب كما فعلت تركيا الان التي هي لكل العالم بالمرصاد.

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