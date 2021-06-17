طفل يسأل ماكرون خلال زيارته لمدرسة :”هل أنت بخير بعد الصفعة؟”

2021-06-17 / 10:26 مساءً
1
هبة بريس- وكالات

فاجأ طفل فرنسي رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بسؤال محرج حول الصفعة التي تعرض لها قبل أسبوع تقريبا من أحد المواطنين، خلال زيارة تفقدية جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أنه خلال زيارة ماكرون إلى إقليم لاسوم الفرنسي، اليوم، تلقى سؤالا محرجا وغير متوقع من أحد أطفال مدرسة في بلدة بوا دي بيكاردي.

وبعد أن طلب الطفل الإذن بالكلام في فناء المدرسة، توجه نحوه الرئيس الفرنسي، ليسأله الطالب “هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها”، ليبتسم ماكرون ويجيب: “نعم، لا بأس، الأمر ليس ممتع، وهذا شيء غير جيد”.

وتابع الرئيس الفرنسي بالقول: “ليس من الجيد على الإطلاق أن يضرب أحد – حتى في فناء المدرسة – من صفعني لم يكن على حق”.

خلال زيارة كان يقوم بها ماكرون لمنطقة “تان ليرميتاج” جنوب شرقي البلاد، اقترب الرئيس الفرنسي إلى حشد من المواطنين لإلقاء التحية عليهم، فأقدم شاب على مسك يد الرئيس وصفعه على وجهه.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ستنتهي صلاحيتها قريبا.. إسرائيل تعلن إرسال لقاحات إلى فلسطين

ستنتهي صلاحيتها قريبا.. إسرائيل تعلن إرسال لقاحات إلى فلسطين

2021-06-18 / 11:17 صباحًا
Photo of “يورو-2020”.. موسكو تشدد إجراءات مكافحة كورونا

“يورو-2020”.. موسكو تشدد إجراءات مكافحة كورونا

2021-06-18 / 10:11 صباحًا
Photo of سويسرا..إخلاء قطار من الركاب إثر ورود تهديد

سويسرا..إخلاء قطار من الركاب إثر ورود تهديد

2021-06-17 / 11:45 مساءً
Photo of الزعيم السياسي الإيطالي “سالفيني” : المغرب هو البلد الأكثر استقرارا في شمال إفريقيا

الزعيم السياسي الإيطالي “سالفيني” : المغرب هو البلد الأكثر…

2021-06-17 / 9:56 مساءً
Photo of جماعة بوكو حرام تؤكد مقتل زعيمها

جماعة بوكو حرام تؤكد مقتل زعيمها

2021-06-17 / 9:45 مساءً
Photo of 836 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال 15 يوما

836 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال 15…

2021-06-17 / 8:04 مساءً
Photo of تجربة “حقيرة”.. علماء صينيون يجبرون الفئران الذكور على الإنجاب

تجربة “حقيرة”.. علماء صينيون يجبرون الفئران الذكور على الإنجاب

2021-06-17 / 7:41 مساءً
Photo of المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 6 أشهر

المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 6 أشهر

2021-06-17 / 3:48 مساءً
Photo of ألمانيا .. مقتل شخصين في حادث إطلاق نار

ألمانيا .. مقتل شخصين في حادث إطلاق نار

2021-06-17 / 2:15 مساءً
Photo of دراسة: دواء التهاب المفاصل يحقق نتائج مبشرة في علاج مرضى كورونا

دراسة: دواء التهاب المفاصل يحقق نتائج مبشرة في علاج…

2021-06-17 / 11:02 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق