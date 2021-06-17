جماعة بوكو حرام تؤكد مقتل زعيمها

هبة بريس- وكالات

أكد تسجيل مصور نشره مسلحو جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة في نيجيريا مقتل زعيمها، أبو بكر الشكوي.

وفي الشهر الماضي، وردت تقارير عن مقتل الشكوي، العقل المدبر لخطف ما يقرب من 300 تلميذة في 2014.

وقبل نحو عشرة أيام، حصلت وكالات أنباء على تسجيل صوتي منسوب لزعيم تنظيم “الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا”، يزعم فيه مقتل الشكوي في اشتباكات مع مقاتلي تنظيمه.

ولم ترد بوكو حرام منذ أسابيع، لكن بي بي سي شاهدت تسجيلا مصورا يؤكد فيه المسلحون مقتل الشكوي.

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