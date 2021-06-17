توقيع اتفاقية لرقمنة الاختبارات التطبيقية لنيل رخصة السياقة(+فيديو)

2021-06-17 / 9:02 مساءً
0

هبة بريس – الرباط

تم يومه الخميس 17 يونيو بالرباط، توقيع إتفاقية شاركة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، من أجل رقمنة الإختبارات التقنية بالمغرب، وذلك في إطار تنفيذ برنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة بين 2020-2022.

وذكر بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أن هذه الشراكة تروم أساسا لضمان تقييم موضوعي وشفاف وعادل لاكتساب السائقين الجدد للمعارف والكفاءات وتعزيز مستوى التكوين المقدم من طرف مؤسسات تعليم السياقة، كما تهدف إلى الرفع من مصداقية رخص السياقة وضمان سيرورة التتبع والشفافية في تقييم المرشحين للامتحانات التطبيقية لنيل رخصة السياقة.

ويشكل هذا التعاون حسب البلاغ، منعطفا بارزا في مسلسل إصلاح وتأهيل قطاع تعليم السياقة لا سيما الاختبارات التطبيقية لنيل رخص السياقة ويترجم بامتياز قیم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بالعصرنة والرقمنة وتجويد جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتحسين شروط السلامة الطرقية ببلادنا.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى يربط نجاح النموذج التنموي الجديد بتحديث الجهاز الاداري

بنموسى يربط نجاح النموذج التنموي الجديد بتحديث الجهاز الاداري

2021-06-17 / 9:20 مساءً
Photo of مجلس النواب يصادق على ستة مشاريع قوانين ذات طابع اجتماعي واقتصادي

مجلس النواب يصادق على ستة مشاريع قوانين ذات طابع…

2021-06-17 / 8:42 مساءً
Photo of ابتدائية طنجة تؤجل مناقشة ملف صاحب معمل “الفاجعة”

ابتدائية طنجة تؤجل مناقشة ملف صاحب معمل “الفاجعة”

2021-06-17 / 8:29 مساءً
Photo of مجلس عبد النباوي“ يفعل عمل لجنة تكلف بفحص تصاريح ممتلكات القضاة

مجلس عبد النباوي“ يفعل عمل لجنة تكلف بفحص تصاريح…

2021-06-17 / 7:50 مساءً
Photo of توقيف 41 من صُنّاع أسلحة “المشرملين” بفاس

توقيف 41 من صُنّاع أسلحة “المشرملين” بفاس

2021-06-17 / 7:06 مساءً
Photo of مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

2021-06-17 / 6:39 مساءً
Photo of العثماني : تدخل الملك شجع مغاربة العالم على زيارة بلادهم

العثماني : تدخل الملك شجع مغاربة العالم على زيارة…

2021-06-17 / 6:14 مساءً
Photo of القصر الكبير.. اعتقال “بيدوفيل” متلبس باغتصاب طفل

القصر الكبير.. اعتقال “بيدوفيل” متلبس باغتصاب طفل

2021-06-17 / 6:07 مساءً
Photo of النقابة الوطنية للتعليم العالي تتصدر انتخابات اللجان الثنائية

النقابة الوطنية للتعليم العالي تتصدر انتخابات اللجان الثنائية

2021-06-17 / 5:55 مساءً
Photo of 15 مطارا مغربيا يحصلون على علامة الجودة « Airport Health Accreditation »

15 مطارا مغربيا يحصلون على علامة الجودة « Airport…

2021-06-17 / 5:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق