توقيع اتفاقية لرقمنة الاختبارات التطبيقية لنيل رخصة السياقة(+فيديو)

هبة بريس – الرباط

تم يومه الخميس 17 يونيو بالرباط، توقيع إتفاقية شاركة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، من أجل رقمنة الإختبارات التقنية بالمغرب، وذلك في إطار تنفيذ برنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة بين 2020-2022.

وذكر بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أن هذه الشراكة تروم أساسا لضمان تقييم موضوعي وشفاف وعادل لاكتساب السائقين الجدد للمعارف والكفاءات وتعزيز مستوى التكوين المقدم من طرف مؤسسات تعليم السياقة، كما تهدف إلى الرفع من مصداقية رخص السياقة وضمان سيرورة التتبع والشفافية في تقييم المرشحين للامتحانات التطبيقية لنيل رخصة السياقة.

ويشكل هذا التعاون حسب البلاغ، منعطفا بارزا في مسلسل إصلاح وتأهيل قطاع تعليم السياقة لا سيما الاختبارات التطبيقية لنيل رخص السياقة ويترجم بامتياز قیم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بالعصرنة والرقمنة وتجويد جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتحسين شروط السلامة الطرقية ببلادنا.

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