ابتدائية طنجة تؤجل مناقشة ملف صاحب معمل “الفاجعة”

هبة بريس- مكتب طنجة

قررت المحكمة الابتدائية بطنجة اليوم الخميس 17 يونيو ، تأجيل مناقشة ملف صاحب معمل النسيج الذي شهد حادثا مأساويا شهر فبراير الماضي، وذلك بعد انعقاد جلستها الرابعة عقب 4 أشهر من الاعتقال.

وأرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة مناقشة الملف لغاية يوم 1 يوليوز المقبل ، بعدما طلب دفاع المتهم مهلة لإعداد الملف، وكذا من أجل استدعاء أسر الضحايا.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة كانت قد استيقظت على وقع فاجعة مؤلمة شهر فبراير الماضي، إثر مصرع 28 شخصا داخل وحدة صناعية للنسيج، بعد تسرب مياه الامطار إليها حيث تم فتح تحقيق في الواقعة لتحديد المسؤوليات.

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