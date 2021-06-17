ابتدائية طنجة تؤجل مناقشة ملف صاحب معمل “الفاجعة”

2021-06-17 / 8:29 مساءً
0
هبة بريس- مكتب طنجة

قررت المحكمة الابتدائية بطنجة اليوم الخميس 17 يونيو ، تأجيل مناقشة ملف صاحب معمل النسيج الذي شهد حادثا مأساويا شهر فبراير الماضي، وذلك بعد انعقاد جلستها الرابعة عقب 4 أشهر من الاعتقال.

وأرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة مناقشة الملف لغاية يوم 1 يوليوز المقبل ، بعدما طلب دفاع المتهم مهلة لإعداد الملف، وكذا من أجل استدعاء أسر الضحايا.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة كانت قد استيقظت على وقع فاجعة مؤلمة شهر فبراير الماضي، إثر مصرع 28 شخصا داخل وحدة صناعية للنسيج، بعد تسرب مياه الامطار إليها حيث تم فتح تحقيق في الواقعة لتحديد المسؤوليات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى يربط نجاح النموذج التنموي الجديد بتحديث الجهاز الاداري

بنموسى يربط نجاح النموذج التنموي الجديد بتحديث الجهاز الاداري

2021-06-17 / 9:20 مساءً
Photo of توقيع اتفاقية لرقمنة الاختبارات التطبيقية لنيل رخصة السياقة(+فيديو)

توقيع اتفاقية لرقمنة الاختبارات التطبيقية لنيل رخصة السياقة(+فيديو)

2021-06-17 / 9:02 مساءً
Photo of مجلس النواب يصادق على ستة مشاريع قوانين ذات طابع اجتماعي واقتصادي

مجلس النواب يصادق على ستة مشاريع قوانين ذات طابع…

2021-06-17 / 8:42 مساءً
Photo of مجلس عبد النباوي“ يفعل عمل لجنة تكلف بفحص تصاريح ممتلكات القضاة

مجلس عبد النباوي“ يفعل عمل لجنة تكلف بفحص تصاريح…

2021-06-17 / 7:50 مساءً
Photo of توقيف 41 من صُنّاع أسلحة “المشرملين” بفاس

توقيف 41 من صُنّاع أسلحة “المشرملين” بفاس

2021-06-17 / 7:06 مساءً
Photo of مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

2021-06-17 / 6:39 مساءً
Photo of العثماني : تدخل الملك شجع مغاربة العالم على زيارة بلادهم

العثماني : تدخل الملك شجع مغاربة العالم على زيارة…

2021-06-17 / 6:14 مساءً
Photo of القصر الكبير.. اعتقال “بيدوفيل” متلبس باغتصاب طفل

القصر الكبير.. اعتقال “بيدوفيل” متلبس باغتصاب طفل

2021-06-17 / 6:07 مساءً
Photo of النقابة الوطنية للتعليم العالي تتصدر انتخابات اللجان الثنائية

النقابة الوطنية للتعليم العالي تتصدر انتخابات اللجان الثنائية

2021-06-17 / 5:55 مساءً
Photo of 15 مطارا مغربيا يحصلون على علامة الجودة « Airport Health Accreditation »

15 مطارا مغربيا يحصلون على علامة الجودة « Airport…

2021-06-17 / 5:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق