836 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال 15 يوما

هبة بريس- وكالات

أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يوم الأربعاء، أن 836 من المهاجرين غير النظاميين التونسيين وصلوا إلى الحدود الايطالية خلال الـ 15 يوما الأولى من شهر جوان الجاري، مقابل 596 مهاجرا خلال شهر ماي الماضي.

واعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر خلال ندوة افتراضية خصصت لاستعراض نتائج تقرير المنتدى حول الهجرة غير النظامية أن تونس تشهد موجة جديدة من الهجرة غير النظامية خاصة و أن عدد المهاجرين غير النظاميين التونسيين الواصلين الى ايطاليا شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الجارية مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ عددهم 2817 مهاجرا خلال سنة 2021 مقابل 685 مهاجرا سنة 2020و 347 مهاجرا سنة 2019.

ولفت بن رمضان الى الارتفاع الكبير في عدد عمليات الاجتياز المحبطة حيث بلغ عددها 52 عملية خلال الـ 15 يوما الأولى من شهر جوان 2021 و 95 عملية خلال شهر ماي 2021، ليرتفع بذلك عدد عمليات الاجتياز المحبطة خلال سنة 2021 الى 355 عملية، مقابل 117 عملية سنة 2020 و 62 عملية سنة 2019.

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