836 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال 15 يوما

2021-06-17 / 8:04 مساءً
1
هبة بريس- وكالات

أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يوم الأربعاء، أن 836 من المهاجرين غير النظاميين التونسيين وصلوا إلى الحدود الايطالية خلال الـ 15 يوما الأولى من شهر جوان الجاري، مقابل 596 مهاجرا خلال شهر ماي الماضي.

واعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر خلال ندوة افتراضية خصصت لاستعراض نتائج تقرير المنتدى حول الهجرة غير النظامية أن تونس تشهد موجة جديدة من الهجرة غير النظامية خاصة و أن عدد المهاجرين غير النظاميين التونسيين الواصلين الى ايطاليا شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الجارية مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ عددهم 2817 مهاجرا خلال سنة 2021 مقابل 685 مهاجرا سنة 2020و 347 مهاجرا سنة 2019.

ولفت بن رمضان الى الارتفاع الكبير في عدد عمليات الاجتياز المحبطة حيث بلغ عددها 52 عملية خلال الـ 15 يوما الأولى من شهر جوان 2021 و 95 عملية خلال شهر ماي 2021، ليرتفع بذلك عدد عمليات الاجتياز المحبطة خلال سنة 2021 الى 355 عملية، مقابل 117 عملية سنة 2020 و 62 عملية سنة 2019.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طائرات مفخخة تهاجم السعودية وطيران التحالف يتصدى للعمل الإرهابي

طائرات مفخخة تهاجم السعودية وطيران التحالف يتصدى للعمل الإرهابي

2021-06-19 / 7:55 مساءً
Photo of سلطات فلسطين تعيد لقاحات كورونا حصلت عليها من إسرائيل بسبب تاريخ صلاحيتها

سلطات فلسطين تعيد لقاحات كورونا حصلت عليها من إسرائيل…

2021-06-19 / 6:36 مساءً
Photo of الجيش الليبي يغلق الحدود مع الجزائر ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة

الجيش الليبي يغلق الحدود مع الجزائر ويعلنها منطقة عسكرية…

2021-06-19 / 5:59 مساءً
Photo of سفير أمريكي سابق: نتائج انتخابات الجزائر أظهرت عمق الانقسام الذي تعيشه البلاد

سفير أمريكي سابق: نتائج انتخابات الجزائر أظهرت عمق الانقسام…

2021-06-19 / 5:11 مساءً
Photo of قتيلان جراء تحطم طائرة في فرنسا

قتيلان جراء تحطم طائرة في فرنسا

2021-06-19 / 3:48 مساءً
Photo of الجزائر.. تسجيل سلالات متحورة محلية من فيروس كورونا

الجزائر.. تسجيل سلالات متحورة محلية من فيروس كورونا

2021-06-19 / 2:32 مساءً
Photo of فرنسا.. إصابات إثر اشتباكات بين الشرطة ورواد حفل مخالف للحظر

فرنسا.. إصابات إثر اشتباكات بين الشرطة ورواد حفل مخالف…

2021-06-19 / 1:42 مساءً
Photo of روسيا.. مقتل وإصابة العشرات إثر هبوط حاد لطائرة

روسيا.. مقتل وإصابة العشرات إثر هبوط حاد لطائرة

2021-06-19 / 11:26 صباحًا
Photo of اعتقال المرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم

اعتقال المرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم

2021-06-19 / 10:06 صباحًا
Photo of المرشح المحافظ “إبراهيم رئيسي” رئيسا جديدا لإيران

المرشح المحافظ “إبراهيم رئيسي” رئيسا جديدا لإيران

2021-06-19 / 9:38 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق