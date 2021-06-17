تجربة “حقيرة”.. علماء صينيون يجبرون الفئران الذكور على الإنجاب

2021-06-17 / 7:41 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أنجبت ذكور الفئران في الصين صغارا نمت بشكل طبيعي وولدت بعملية قيصرية، بعد تجربة وصفت بـ”الحقيرة” تضمنت وصل فأر ذكر بأنثى وزرع رحم داخله.

وفي حديثها إلى صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وصفت إميلي ماكيفور، كبيرة السياسات العلمية في منظمة بيتا (PETA)، وهي منظمة الأشخاص الذين يطالبون بمعاملة مساوية للحيوانات، الأمر بأنه “دراسة فرانكنشتاين” و”دراسة حقيرة” عن كائنات حساسة تشعر بالألم والفرح والوحدة.

واستلهم الفريق، من الجامعة الطبية البحرية في شنغهاي، التجربة من فرس البحر الذكور الذين يلدون، لمعرفة ما إذا كان يمكن للجنين أن يعيش في “رحم ذكر”.

وضم الفريق ذكرا وأنثى فأر معا عن طريق ربط جلدهما ومشاركة الدم بين نصفي الاقتران الجديد، ثم زرع الرحم في النصف الذكر وزرع الأجنة في كل من ذكور وإناث الجرذان.

وتم السماح للأجنة بالتطور حتى النهاية، أي 21.5 يوما، مع عشرة صغار ناجحة من أصل 27 جنينا “طبيعيا” في الذكور ولدوا عن طريق عمليات قيصرية.

وأوضح الفريق أن أولئك الذين بقوا على قيد الحياة حتى النهاية استمروا في العيش حتى سن الرشد وكانوا قادرين على التكاثر، ولم يعانوا من آثار سيئة على القلب أو الرئة أو الكبد.

وقال الفريق إن الدراسة قد يكون لها “تأثير عميق على بيولوجيا الإنجاب”، مضيفا: “لقد أنشأنا نموذجا حيوانيا للثدييات لحمل الذكور”.

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