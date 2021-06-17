مجلس الحكومة يُحدث تعويضا ماليا لفائدة “مغاربة المهجر” المسافرين عبر الرحلات البحرية

2021-06-17 / 7:25 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قررت الحكومة خلال المجلس المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني ، المصادقة على مشروع مرسوم رقم.21.4792 يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية.

وبحسب بلاغ أعقب المجلس الحكومي فان المرسوم ، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، بحيث يهدف الى تحديد تعويض مالي استثنائي لفائدة مغاربة المهجر القادمين عبر الموانئ المذكورة أعلاه، والمسافرين عبر الرحلات البحرية لمرة واحدة وأخيرة ذهابا وإيابا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2021 إلى 30 شتنبر 2021.

وسيتم تحديد آليات وكيفية صرف هذا التعويض بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

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