توقيف 41 من صُنّاع أسلحة “المشرملين” بفاس

2021-06-17 / 7:06 مساءً
0
هبة بريس- فاس

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء 16 يونيو الجاري، من توقيف تسعة (09) أشخاص يمتهنون الحدادة، وذلك للاشتباه في تورطهم في صناعة وإعداد وترويج أسلحة بيضاء من شأنها المساس بأمن المواطنين وسلامتهم الجسدية.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم في إطار العمليات الأمنية المتواصلة بمدينة فاس، والرامية لمكافحة الجريمة وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم وتوطيد الإحساس بالأمن لدى عموم المواطنات والمواطنين.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق تدخلات مماثلة شهدتها مدينة فاس خلال الأيام القليلة الماضية، ومكنت من تفكيك مجموعة من الشبكات الإجرامية المتورطة في عمليات الابتزاز والسرقة بالعنف وتحت التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء، وأسفرت عن توقيف ما مجموعه 41 مشتبها فيه تم تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء إجراءات البحث.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس عبد النباوي“ يفعل عمل لجنة تكلف بفحص تصاريح ممتلكات القضاة

مجلس عبد النباوي“ يفعل عمل لجنة تكلف بفحص تصاريح…

2021-06-17 / 7:50 مساءً
Photo of مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

2021-06-17 / 6:39 مساءً
Photo of العثماني : تدخل الملك شجع مغاربة العالم على زيارة بلادهم

العثماني : تدخل الملك شجع مغاربة العالم على زيارة…

2021-06-17 / 6:14 مساءً
Photo of القصر الكبير.. اعتقال “بيدوفيل” متلبس باغتصاب طفل

القصر الكبير.. اعتقال “بيدوفيل” متلبس باغتصاب طفل

2021-06-17 / 6:07 مساءً
Photo of النقابة الوطنية للتعليم العالي تتصدر انتخابات اللجان الثنائية

النقابة الوطنية للتعليم العالي تتصدر انتخابات اللجان الثنائية

2021-06-17 / 5:55 مساءً
Photo of 15 مطارا مغربيا يحصلون على علامة الجودة « Airport Health Accreditation »

15 مطارا مغربيا يحصلون على علامة الجودة « Airport…

2021-06-17 / 5:10 مساءً
Photo of إحداث فرقة جديدة لمكافحة العصابات بولاية أمن مراكش

إحداث فرقة جديدة لمكافحة العصابات بولاية أمن مراكش

2021-06-17 / 4:57 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 468 إصابة و4 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 468 إصابة و4 وفيات بكورونا

2021-06-17 / 4:47 مساءً
Photo of ”لارام” تعلن برمجة رحلات جديدة من 8 وجهات صوب المغرب

”لارام” تعلن برمجة رحلات جديدة من 8 وجهات صوب…

2021-06-17 / 2:09 مساءً
Photo of مغاربة لبنان: “معاونة سيدنا لم نتوصل بها و لا نعرف أين اختفت”

مغاربة لبنان: “معاونة سيدنا لم نتوصل بها و لا…

2021-06-17 / 1:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق