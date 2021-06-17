مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

هبة بريس- و م ع

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الخميس حضوريا برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وهمت هذه التعيينات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة . ويتعلق الأمر ب :

السيدة نسرين علامي: المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

السيد محمد اعبيد: المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة سوس-ماسة.

السيد فريد المريني: المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة.

السيد عبد العالي القور: مدير الوكالة الحضرية لسطات.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8