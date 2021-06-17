سكتة قلبية تُنهي حياة سائق حافلة بالحسيمة

2021-06-17 / 6:24 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

فارق سائق حافلة الحياة اليوم الخميس 17 يونيو ، لحظات بعد وصوله إلى محطة الحافلات بمدينة الحسيمة .

وعلمت “هبة بريس” أن سائق الحافلة فارق الحياة جراء سكتة قلبية مفاجئة ألمت به مباشرة بعد وصوله الى محطة الحافلات بمدينة الحسيمة،وذلك قبل نقله الى مستشفى محمد الخامس الاقليمي بالمدينة.

ووسط تأثر وصدمة ركاب الحافلة تم نقل جثة السائق صوب مستودع الأموات التابع لمستشفى محمد الخامس الاقليمي، حيث سيتم اخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة قصد تحديد أسباب الوفاة المباشرة.

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