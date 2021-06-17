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العثماني : تدخل الملك شجع مغاربة العالم على زيارة بلادهم

2021-06-17 / 6:14 مساءً
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هبة بريس-

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن التعليمات السامية للملك محمد السادس، لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى بلدهم الأم “خلفت صدى طيبا بين المغاربة المقيمين بالخارج وشجعت العديد منهم على زيارة بلادهم، رغم ظروف الجائحة والصعوبات التي عانوها طيلة فترة الجائحة في بلدان الإقامة”.

وذكر بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي، أن السيد العثماني قال في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، الذي انعقد اليوم الخميس حضوريا، إن الإلتفاتة الملكية الكريمة “ستعطي لهذا الصيف نكهة خاصة وتمكن أفراد الجالية من استدراك ما فاتهم خلال السنة الماضية”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحدث الأبرز الذي طبع هذا الأسبوع، هو تفضل جلالة الملك ،حفظه الله، بإصدار تعليماته السامية للسلطات المعنية ولكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج إلى بلادهم وذلك بأثمنة مناسبة، مضيفا أن جلالة الملك أمر كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، وخاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، وكذا مختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها خلال هذا الصيف وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19.

وأبرز السيد العثماني أن جلالة الملك دعا كذلك كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة، كما تفضل جلالته بإعطاء تعليماته السامية لكي تتجند السفارات والقنصليات العامة للمملكة بالخارج خلال هذه العملية، وتقوم بتسهيل جميع الإجراءات القنصلية والإدارية المطلوبة من طرف المواطنين المغاربة، وكذا الأجانب الراغبين في زيارة المغرب، والتجاوب بطريقة ناجعة مع طلباتهم.

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تعليق واحد

  1. جلالة الملك أعطى أوامره بتسهيل دخول شعبه،فلماذا لاتلتقطون الإشارة وتساهمون في دخول مواطني الخليج لوطنه أم إن المواطنة مقتصرة فقط على أوروبا وأمريكا…
    نتمنى من سيادتكم التدخل لرفع هذا الحيف الذي طال المغاربة بدول مجلس التعاون الخليجي

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