القصر الكبير.. اعتقال “بيدوفيل” متلبس باغتصاب طفل

2021-06-17 / 6:07 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت المصالح الأمنية بالقصر الكبير ، أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على “بيدوفيل” متلبسا باغتصاب طفل يبلغ من العمر 11 سنة عن طريق الاغراء.

وبحسب مصادر مطلعة فقد تم ضبط البيدوفيل الخمسيني، من طرف أحد المواطنين ، متلبسا باقترافه جريمة اغتصاب طفل وممارسة شذوذه الجنسي عليه داخل مراحيض عمومية بسوق “الحنة”، حيث تمت محاصرته واخطار المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان واقتادت المتهم الى مقر مفوضية الشرطة للتحقيق معه.

وقد تبين أن المتهم، استدرج القاصر عن طريق إغرائه ببعض الاموال، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه المصالح الامنية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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