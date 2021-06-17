سعد الدين العثماني

العثماني: تزايد عدد الملقحين يتوازى مع تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة

2021-06-17 / 5:31 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن المملكة تتقدم بشكل مطرد في عدد المواطنات والمواطنين المستفيدين من التلقيح، وذلك رغم الصعوبات المرتبطة بتوفر اللقاح دوليا.

وتوجه العثماني في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي، بالشكر لجميع الإدارات المعنية التي تسهر على توفير اللقاح وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح.

وشدد رئيس الحكومة، على أن تزايد عدد المواطنين المستفيدين من التلقيح، والذي سيقارب 10 ملايين شخص، يتوازى مع تحسن الوضعية الوبائية من حيث عدد الحالات النشطة والحالات الخطيرة، والوفيات التي بقيت مستقرة، مما يستوجب حمد الله تعالى والمزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية الفردية، حتى تتمكن بلادنا من الخروج من فترة الجائحة سالمة

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