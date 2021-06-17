15 مطارا مغربيا يحصلون على علامة الجودة « Airport Health Accreditation »

هبة بريس

منح المجلس الدولي للمطارات ، علامة الجودة ” الترخيص الصحي للمطارات / Airport Heath Accreditation ” ل 15 مطارا مغربيا، وذلك بعد عملية تقييم للتدابير المعتمدة لمواجهة جائحة كوفيد 19 .

وذكر المكتب الوطني للمطارات ، في بلاغ له ، أن الأمر يتعلق بمطارات ، الدار البيضاء – محمد الخامس، ومراكش – المنارة، وأكادير المسيرة، والرباط – سلا، ووجدة – أنجاد، وفاس – سايس، وطنجة – ابن بطوطة، وورزازات، والناظور- العروي، والصويرة – موكادور، والحسيمة – الشريف الإدريسي، والرشيدية – مولاي علي الشريف، وتطوان – سانية الرمل، والداخلة والعيون الحسن الأول .

وأشار المكتب ، إلى أن هذا البرنامج الدولي للمصادقة الصحية للمجلس الدولي للمطارات يعمل على تقييم التدابير الصحية المعتمدة من طرف المطارات مقارنة مع التوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي ، ومع أحسن الممارسات المعتمدة بالقطاع .

وحسب البلاغ ، فقد قام المجلس الدولي للمطارات بافتحاص جميع التدابير الصحية المطبقة بهذه المطارات والتي تهم جميع الجوانب المتعلقة بالاستغلال المطاري بمختلف الفضاءات المطارية : التباعد الجسدي، وقاية المستخدمين، التنظيف التعقيم، تهيئة المنشآت والتجهيزات وكذلك مختلف الجوانب المتعلقة بالتواصل والإعلام على طول مسار المسافر من الولوج إلى المحطات الجوية إلى غاية الإركاب بالطائرات ، ومنذ الوصول من الطائرة إلى غاية الخروج من المحطات الجوية مرورا بمنطقة تسليم الأمتعة .

وتأتي هذه العلامة الممنوحة من قبل المجلس الدولي للمطارات « ACI » لتشهد على فعالية وملاءمة البروتوكول الصحي المعتمد من طرف المكتب على مستوى المطارات المغربية .

كما تهدف هذه العلامة على طمأنة المسافرين وتعزيز ثقتهم بالتدابير المتخذة التي تجعل مختلف المرافق بالمطار آمنة ، وأن جميع الاحتياطات تم اتخاذها لتفادي أي مخاطر تتعلق بصحتهم .

ويحرص موظفو المكتب الوطني للمطارات على تدبير عملية استئناف حركة النقل الجوي، مع احترام صارم للتدابير الصحية ، ويسهرون على توفير استقبال مطمئن وترحيب حار، ومسار صحي للمسافرين بالمطارات المغربية.

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