كوورونا المغرب
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 468 إصابة و4 وفيات بكورونا

2021-06-17 / 4:47 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الخميس، عن تسجيل 468 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 525443 حالة.

كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9225 حالة وفاة.

و سجلت 390 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 512487 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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