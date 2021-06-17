وزير خارجية غينيا الاستوائية

في مباحثات مع بوريطة.. وزير خارجية غينيا الاستوائية: ندعم وسندعم الوحدة الترابية للمملكة

2021-06-17 / 3:16 مساءً
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هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في غينيا الاستوائية، سيميون أويونو إسونو أنغي، اليوم الخميس بالرباط، أن بلاده ترغب في إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون مع المملكة المغربية.

وأوضح المسؤول الغيني الاستوائي، في تصريح للصحافة عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “البلدين يرغبان في تنويع علاقاتهما لتشمل القطاعات الرئيسية المرتبطة بالتنمية”.

وأبرز أيضا أن هذا اللقاء يندرج في إطار المشاورات بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، مذكرا بأن المغرب وغينيا الاستوائية تجمعهما علاقات تعاون منذ عدة عقود.

كما أعلن السيد إيسونو أنغي عن عقد لجنة مختلطة متم السنة الجارية، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا وضع خارطة طريق لتنفيذ الاتفاقات الثنائية التي جرى توقيعها.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون بغينيا الاستوائية دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة.

وقال إن “غينيا الاستوائية دعمت وتدعم وستدعم الوحدة الترابية للمغرب”.

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