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”لارام” تعلن برمجة رحلات جديدة من 8 وجهات صوب المغرب

2021-06-17 / 2:09 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق رحلات جديدة انطلاقا من مدن بروكسل، باريس، فرانكفورت، أمستردام، مارسيليا، تولوز، بوردو و ليون.

وأوضحت الشركة في تغريدة نشرها على حسابها بموقع “تويتر”، أن فرقها تتجند لإضافة رحلات إضافية على الخطوط الأوروبية المحجوزة بالكامل في الأيام المقبلة.

وأضافت أن الرحلات الجديدة، مبرمجة للفترة ما بين 29 يوليوز و4 غشت، والفترة ما بين 2 و8 شتنبر.

هذا ويشار الى أن شركة الخطوط الملكية أعلنت أمس الأربعاء، نفاذ تذاكر الطيران نحو المغرب من كل من فرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا.

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