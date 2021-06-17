مغاربة لبنان: “معاونة سيدنا لم نتوصل بها و لا نعرف أين اختفت”

هبة بريس - الدار البيضاء

عبر عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بدولة لبنان في حديث لهم مع هبة بريس عن غضبهم و امتعاضهم من الطريقة التي دبرت بها المساعدات الملكية المغربية التي تم إرسالها لدولة لبنان قبل أسابيع.

و حسب ما صرح به عدد من المغاربة القادمين من لبنان و الذين التقتهم هبة بريس بمطار محمد الخامس لحظة ولوجهم أرض الوطن، فقد أكدوا أن الهبة التي أرسلها المغرب للبنان اختفت و لم يستفد منها المغاربة المقيمون هناك.

و قالت شابة مغربية: “معاونة سيدنا لي صيفط لبنان غبرات و ماعرفناش فين مشات، لم نتوصل بأي شيء منها، و حتى واحد ما سولنا واش استفدتو”، مضيفة بحرقة بالغة: “كاين مغربيات تما عايشين العذاب و معندهم ما ياكلو و لا يصرفو و هم الأولى بتلك المساعدات التي اختفت و لا ندري مصيرها”.

و هذا تصريح إحدى السيدات المغربيات و هي مقيمة بدولة لبنان الشقيقة بخصوص هذا الموضوع:

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