مغاربة لبنان: “معاونة سيدنا لم نتوصل بها و لا نعرف أين اختفت”

2021-06-17 / 1:57 مساءً
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هبة بريس - الدار البيضاء

عبر عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بدولة لبنان في حديث لهم مع هبة بريس عن غضبهم و امتعاضهم من الطريقة التي دبرت بها المساعدات الملكية المغربية التي تم إرسالها لدولة لبنان قبل أسابيع.

و حسب ما صرح به عدد من المغاربة القادمين من لبنان و الذين التقتهم هبة بريس بمطار محمد الخامس لحظة ولوجهم أرض الوطن، فقد أكدوا أن الهبة التي أرسلها المغرب للبنان اختفت و لم يستفد منها المغاربة المقيمون هناك.

و قالت شابة مغربية: “معاونة سيدنا لي صيفط لبنان غبرات و ماعرفناش فين مشات، لم نتوصل بأي شيء منها، و حتى واحد ما سولنا واش استفدتو”، مضيفة بحرقة بالغة: “كاين مغربيات تما عايشين العذاب و معندهم ما ياكلو و لا يصرفو و هم الأولى بتلك المساعدات التي اختفت و لا ندري مصيرها”.

و هذا تصريح إحدى السيدات المغربيات و هي مقيمة بدولة لبنان الشقيقة بخصوص هذا الموضوع:

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تعليق واحد

  1. قمة الجهل و الغباء لان المساعدات موجهة الى الجيش اللبناني وليس للجالية المغربية ما استغربه ان أزواج هؤلاء المغربيات هم لبنانيون والمفروض ان يكونوا مسؤولين عن زوجاتهم وليس العكس ديما مشوهينا هذا المغربيات خلاو بلادهم تسافرو ليتزوجن برجل غير قادر على توفير حاجياتهمكا كان أولى بهم يتزوجون بمغربي على الاقل تكون بلادها
    لم نسمع أبدا لا المصرية تشتكي ولا تونسية ولا جزائرية و لا أردنية كتسعى سوى المغربيات المذلولات بزاف

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