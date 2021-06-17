قيس سعيد

تونس.. فتح تحقيق في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية

2021-06-17 / 1:30 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أذنت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق وإجراء الأبحاث اللازمة في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.

يأتي هذا الإجراء على إثر إثارة موضوع محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، وتطبيقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وكان قيس سعيد، اتهم أطرافا سياسية بـ”السعي لإزاحته من الحكم ولو بالاغتيال”، مشيرا إلى أن “هذه الأطراف استعانت بالخارج لتحقيق هذا الأمر”.

وقال في فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية: “ومن كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال واعي جيدا ما أقول، بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال وبئس ما خططوا وبئس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا وكانوا جلاويز مخبرين أي منقلب ينقلبون”.

وتعرض سعيد لمحاولة اغتيال في يناير الماضي بعد أن تلقت الرئاسة ظرفا مشبوها يحتوي على مادة الريسين المعروفة بـ” قاتلة الزعماء”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “مرحبا 2021 “.. لائحة المدن والفنادق التي ستستقبل“مغاربة العالم”لقضاء فترة “الحجر الصحي”

“مرحبا 2021 “.. لائحة المدن والفنادق التي ستستقبل“مغاربة العالم”لقضاء…

2021-06-15 / 8:01 مساءً
Photo of “الأسد الإفريقي 2021”.. عملية تطهير بالميناء العسكري لأكادير لتقييم تفاعلية وحدة الإنقاذ والإغاثة

“الأسد الإفريقي 2021”.. عملية تطهير بالميناء العسكري لأكادير لتقييم…

2021-06-15 / 6:58 مساءً
Photo of الحسيني :”إسبانيا اصطفت إلى جانب ألمانيا لمعاداة مصالح المغرب“

الحسيني :”إسبانيا اصطفت إلى جانب ألمانيا لمعاداة مصالح المغرب“

2021-06-05 / 1:55 مساءً
Photo of جريمة بروكسيل… حضور وازن للساسة البلجيكيين وغياب غير مبرر للسفير “عامر”

جريمة بروكسيل… حضور وازن للساسة البلجيكيين وغياب غير مبرر…

2021-06-03 / 10:57 مساءً
Photo of مدارس الفرصة الثانية-الجيل الجديد.. آلية فعالة للحد من الهدر المدرسي ولتعزيز القابلية للتشغيل

مدارس الفرصة الثانية-الجيل الجديد.. آلية فعالة للحد من الهدر…

2021-06-03 / 6:14 مساءً
Photo of كرونولوجيا الأزمة بين المغرب وإسبانيا

كرونولوجيا الأزمة بين المغرب وإسبانيا

2021-06-03 / 8:00 صباحًا
Photo of إتحاد مغاربة “كاتالونيا” ينفي حشد المغرب لجاليته من أجل مساندة إنفصاليي “كاتالونيا”

إتحاد مغاربة “كاتالونيا” ينفي حشد المغرب لجاليته من أجل…

2021-06-02 / 1:26 مساءً
Photo of رئيس اليويفا: متمردو دوري السوبر الأوروبي أصابوا أنفسهم بالشلل

رئيس اليويفا: متمردو دوري السوبر الأوروبي أصابوا أنفسهم بالشلل

2021-05-31 / 3:11 مساءً
Photo of سليم “كرافاطا ” يبدع في جديده الغنائي “عيط”

سليم “كرافاطا ” يبدع في جديده الغنائي “عيط”

2021-05-30 / 9:27 مساءً
Photo of موريتانيا تتوصل بهبة المغرب من لقاحات “سينوفارم”

موريتانيا تتوصل بهبة المغرب من لقاحات “سينوفارم”

2021-05-30 / 8:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق