بعد تأهله للألعاب الأولمبية.. البطل الصديق لهبة بريس: “بغيت نفرح المغاربة بميدالية”

هبة بريس - الدار البيضاء

﻿

إنجاز غير مسبوق حققه البطل المغربي الشاب المهدي الصديق بعد تأهله للألعاب الأولمبية في رياضة الترياثلون ليكون بذلك أول رياضي مغربي و مغاربي يشارك في بطولة أولمبية في هاته الرياضة.

و حل البطل الواعد المهدي الصديق عشية أمس بمطار محمد الخامس الدولي قادما من مصر بعد تألقه في البطولة العربية والإفريقية للترياثلون التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ المصرية و التي شهدت تألقا لافتا للمنتخب المغربي.

و كان في استقبال البطل المهدي الصديق بعد تأهله للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عدد من أفراد أسرته و أصدقائه، تتقدمهم والدته التي احتفت بإنجاز المهدي بطريقة مؤثرة و استقبلته بالورود و العلم المغربي.

و صرح الصديق لميكروفون هبة بريس أن هذا الإنجاز لم يكن سهلا و هو نتاج عمل دؤوب و تداريب شاقة، مهديا الإنجاز لكل المغاربة و معبرا في الوقت ذاته عن رغبته في إسعاد كافة الشعب المغربي بميدالية أولمبية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المهدي الصديق تمكن من حجز بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو بعد حسمه السباق على الكوطا القارية مع مواطنه بدر سيوان محافظا بذلك على تقدمه في الترتيب العالمي بالنقاط، علما أن المنتخب المغربي قد تمكن من إنهاء مشاركته في البطولة العربية والإفريقية محتلا للمركز الأول بفضل نيله 18 ميدالية منها 9 ذهبيات و 6 فضيات و3 نحاسيات.

و إليكم بالفيديو لحظة استقبال البطل المهدي الصديق حين حلوله بمطار محمد الخامس:

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0