برشيد.. الهدم يطال المباني غير القانونية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن السلطات الاقليمية بعمالة إقليم أطلقت عملية واسعة لهدم البناء غير القانوني بعدد من الجماعات بالاقليم، تماشيا ومضامين قانون التعمير وتنفيذا لمقتضيات القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير رقم 12-66.

وأضافت ذات المصادر، أن العملية التي أشرفت عليها لجنة اقليمية مختلطة مكونة من مصالح قسم التعمير، وممثلين عن السلطات المحلية و القوات العمومية، استعملت فيها الجرافات التي عملت على استهداف مجموعة من المباني التي كانت موضوع خرق لمضامين قانون التعمير وبالتالي تمت الموافقة على مباشرة مسطرة الهدم في حقها.

كما أشارت مصادرنا، أن العملية لم تخل من بعض الاحتجاجات التي صاحبت أطوار هدم هذه المباني، من قبل أصحابها قبل أن تتدخل السلطات المحلية والقوات العمومية لتأمين محيط العملية، علما أن بعض المصادر تطرقت إلى كون المباني المستهدفة كانت خالية من أصحابها، وهو ما يرجح أن هؤلاء ربما كانوا على علم مسبق بموعد انطلاق العملية التي تروم وضع حد للمباني غير القانونية.

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