فوضى “الباكاج” تثير استياء المسافرين بمطار محمد الخامس بالبيضاء

هبة بريس - الدار البيضاء

ضغط كبير و غير مسبوق ذاك الذي شهده مطار محمد الخامس الدولي ضواحي الدار البيضاء في الساعات القليلة الماضية بفعل حركة الطيران المكثفة و الإقبال الكبير للجالية المغربية المقيمة بالخارج بعد قرار فتح الحدود الجوية.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد شهد المطار حالة استنفار غير معهودة في ظل العدد الكبير من المسافرين، حيث اكتظت كل جنبات المعبر الجوي و منها مرآب السيارات و بوابتي الخروج من المطار و كذلك داخله و بالأخص فضائي طبع الجوازات و كذا استلام الأمتعة.

و كانت الفترة الزوالية و المسائية ليوم أمس من بين أكثر فترات الذروة بالمطار بسبب نزول أكثر من 20 طائرة بالمطار محملة بالكامل بالمسافرين و أمتعتهم و هو ما خلق بعض الارتباك لدى العاملين بالمطار.

و بالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلها عناصر الأمن و الدرك و القوات المساعدة و الجمارك و موظفي وعمال المكتب الوطني للمطارات و الخطوط الملكية المغربية ، غير أن الضغط الكبير ساهم في خلق حالة من الارتباك و الفوضى.

هذا الأمر، تسبب لعدد من المسافرين في فقدان بعض من أمتعتهم، حيث ظلوا ينتظرون لساعات بعض الحقائب التي تأخرت في الوصول لأصحابها، بينما البعض الآخر لم يعثر عليها رغم ساعات من الانتظار كحالة سيدة قدمت رفقة عائلتها من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار باريس.

و ساد غضب كبير بعض أفراد الجالية الذين أمضوا ساعات من الانتظار و الترقب داخل فضاءات المطار ينتظرون مجيبا على تساؤلاتهم، و هو الغضب الذي تضاعف بسبب غياب التواصل نظرا لقلة العناصر البشرية المكلفة بالاستقبال في المطار مقارنة بعدد الوافدين و الذي يمكن اعتباره قد سجل رقما قياسيا مع بداية فتح الحدود و قرار الملك بتسهيل عودة مغاربة الخارج لوطنهم.

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