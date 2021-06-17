حلا الترك تفاجئ أختها غزل في ذكرى ميلادها

نجلاء مزيان - هبة بريس

حرصت الفنانة البحرينية الشابة، حلا الترك، على تهنئة أختها “غزل” بمناسبة ذكرى ميلادها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات.

ونشرت حلا عبر خاصية ستوري بموقع إنستغرام صورة لـ”غزل”، التي أتمت عامها الرابع، أرفقتها بالتعليق التالي:”كل عام وأنت بخير أختي الجميلة غزول”.

و يأتي ذلك، في الوقت الذي تعاني فيه حلا من هجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامها برفع دعوى على والدتها منى السابر و التسبب في الحكم عليها بالحبس سنة نافذة.

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