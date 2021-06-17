البطولة العربية الــ22 لألعاب القوى .. ثلاث ميداليات للمغرب

هبة بريس

فاز المغرب، الأربعاء، بثلاث ميداليات، واحدة منها ذهبية، في ختام منافسات اليوم الأول للبطولة العربية الــ22 لألعاب القوى، المنظمة من 16 إلى 20 يونيو بتونس العاصمة.

وهكذا، منحت العداءة رحمة الطاهري أول ميدالية ذهبية للمغرب، عقب فوزها بسباق 5 آلاف متر.

وفاز العداء محسن أوطلحة، بميدالية برونزية في مسافة 10 آلاف متر. كما توجت العداءة يسرى لجدود بميدالية فضية في سباق القفز الطولي.

ويثمل المغرب 24 عداء وعداءة في البطولة العربية الــ22 لألعاب القوى، التي تعرف مشاركة أزيد من 400 رياضيا، وهو رقم قياسي، من 20 بلدا.

وتكتسي دورة سنة 2021 للبطولة العربية لألعاب القوى، التي يشارك فيها عداؤون يمثلون، على الخصوص، كلا من تونس (البلد المضيف)، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والعراق، وسلطنة عمان، واليمن، وفلسطين، والأردن، والسودان، والبحرين، والكويت، ومصر ولبنان، أهمية كبيرة بالنسبة للعدائين العرب، باعتبارها محطة مؤهلة للألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2020)، المقررة، هذا الصيف.

كما تشكل مناسبة بالنسبة لهؤلاء العدائين والعداءات لتحقيق الحد الأدنى من التوقيت لانتزاع إحدى البطاقات المؤهلة للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

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