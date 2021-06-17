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دول الخليج تعلن دعمها الكامل لكافة خطوات المملكة المغربية

2021-06-17 / 9:12 صباحًا
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هبة بريس

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في دورته ال148 ، الأربعاء 16 يونيو بالرياض ، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية .

وأعرب المجلس الوزاري لدول الخليج في بيان عقب اجتماعه ، عن تضامنه ، ودعمه الكامل ، لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية ، للحفاظ على أمن المغرب واستقراره ورخاء الشعب المغربي .

وجدد المجلس التأكيد على دعمه للمملكة المغربية ، وتضامنه معها في الدفاع عن سيادتها ،وحقوقها وسلامة أراضيها ، ومواطنيها ، ومصالحها الحيوية في إطار السيادة المغربية ،ووحدة التراب المغربي .

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    لماذا لم يتضمن بيان مجلس التعاون الخليجي إدانة واضحة لقرار البرلمان الأوروبي !!!؟؟؟
    لماذا لم يتضمن بيان مجلس التعاون الخليجي تأكيد واضح على مغربية الصحراء وسبتة ومليلية !!!؟؟؟؟
    كلام فضفاض، لا معنى له ولا يتعدى حدود القاعة التي صدر فيها.
    جاء في المقال ما نصه:
    “وأعرب المجلس الوزاري لدول الخليج في بيان عقب اجتماعه ، عن تضامنه ، ودعمه الكامل ، لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية” انتهى الاقتباس
    هل مجلس التعاون الخليجي يتضامن ويدعم المغرب قي مقاطعته لألمانيا !!!؟؟؟
    هل مجلس التعاون الخليجي يتضامن ويدعم المغرب في تصعيده مع أسبانيا !!!؟؟؟
    هي مجلس التعاون الخليجي يتضامن ويدعم المغرب لفتح الحدود للمهاجرين لغزو أوروبا !!!؟؟؟
    لو كان هذا التضامن والدعم حقيقيان لما تأخرا حتى اليوم.
    التضامن والدعم الحقيقي هو سرعة والحزم الذي أظهره القادة والبرلمان الأوربي لمساندة أسبانيا.
    فاعتبروا إن كنتم معتبرين واتركوا الجعجعة التي لا تأتي بطحين.

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