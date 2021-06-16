شرطة فاس تطيح ب”العلوة” مروج كحول

ع محياوي _ هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية أول امس الإثنين 14 يونيو الجاري، على أنظار النيابة العامة شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 29 و 37 سنة، اشتبه تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وجرى توقيف المشتبه فيهما، بعد مداهمة وكر الملقب “العلوة”، المخصص لبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة على مستوى حي باب بن دباب من طرف فرقة محاربة العصابات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز ما مجموعه (181) قنينة من المشروبات الكحولية موزعة غلى الشمل التالي: (140) قنينة من الجعة نوع سبيسيال، (34) قنينة من النبيذ الأحمر، (07) قنينات من نوع فودكا، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشيرا، ، و ثلاثة هواتف محمولة.

و مواصلة للمجهودات الأمنية، تمكنت عناصر الشرطة بولابة أمن فاس، من توقيف الملقب ” روبال” ، من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات، وذلك على خلفية اشتباه تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأقراص الطبيية المهلوسة، حيث تم العثور بحوزته على 149 قرص طبي مخدر “نورداز”، “زيبام”، هاتف محمول، ومبلغ مالي يشتبه في كونه متحصل عليه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وقد أظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل حيازة ةو استهلاك الأقراص الطبية المهلوسة و تسهيل استعمالها للغير، كما تم خلال عمليتين أمنيتين متفرقتين توقيف ثلاثة من ذوي السوايق القضائية و حجز من خلالهما 76 قرص مهلوس “اكستازي” “ريفوتريل”، (18) كيلوغرام من مخدر مادة الكيف، و (04) كيلوغرامات من مخدر طابا، بالإضافة إلى 800 غرام من مخدر الكيف الممزوج بطابا على شكل لفافات جاهزة للبيع.

وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا مدى تورطهم في قضايا مماثلة، في حين تبقى العمليات الأمنية مكثفة ومتواصلة من أجل محاربة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة و المخدرات بكل أنواعها.

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