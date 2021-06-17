عثر على حيوانين نافقين بها.. الجزائر ترفض تسلم شحنة قمح فرنسي

2021-06-17 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس- وكالات

أعلن وزير الزراعة الجزائري عبد الحميد حمداني، عن رفض شحنة 27 ألف طن من قمح الطحين الفرنسي لاعتبارها غير صالحة للاستهلاك، بعد العثور على حيوانين نافقين فيها.

وقال حمداني في مؤتمر صحفي، إن “السلطات الجزائرية تطالب بتعويض عن الشحنة التي من المقرر إعادتها إلى فرنسا”.

وأضاف أنه “تم العثور على الحيوانين النافقين الأسبوع الماضي في دفعتين مختلفتين من الشحنة”.

وتعتبر الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وفرنسا أحد مورديها الرئيسيين.

وكانت أفادت قناة “النهار” الجزائرية الأسبوع الماضي بأن البلاد رفضت شحنة زنة 33 ألف طن من القمح الصلد الكندي لعدم استيفائها للمواصفات.

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تعليق واحد

  1. في العالم العربي :بترول وغاز ومساحات شاسعة وعقول خلاقة وسواعد جبارة . كل هذا ونستورد ما ناكل من فضلات الغير .
    اليس هذا من غضب الله علينا لاننا تركنا تسيير شاننا لاراذلنا ؟

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