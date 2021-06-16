سفارة المملكة في “بيرن” تفتح أبوابها الأسبوع المقبل لمغاربة سويسرا

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

تماشيا مع العناية السامية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لرعاياه الأوفياء من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر،أعلنت سفارة المغرب ببيرن أنها ستفتح أبوابها، بشكل استثنائي، يومي السبت والأحد 26و27 يونيو من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال، وذلك لتقديم كل الخدمات طيلة أيام الأسبوع الإدارية.

وبحسب بيان سفارة المغرب في بيرن بسويسرا، تتوفر” هبة بريس” عىى نسخة منه،. فالهدف من فتح أبواب السفارة بشكل استثنائي نهاية الأسبوع، هو تقديم الخدمات لبعض مغاربة سويسرا الذين يتعذر عليهم التنقل إلى مقر السفارة المملكة المغربية ببيرن، خلال أيام الأسبوع، بسبب انشغالاتهم المهنية أو الدراسية.في وجه جميع أفراد الجالية المغربية القاطنة بالحيز الترابي التابع لهذه السفارة.

ووفق البلاغ فسيتم تخصيص الخدمات الإدارية المتعلقة بالبطائق الوطنية الإلكترونية و جوازات السفر البيومترية المنجزة لأصحابها والحالة المدنية والتأشيرة والشواهد الإدارية والمصادقة على التوقيع.

وتجدر الإشارة إلى أن سفارة المملكة المغربية ببيرن بدأت تعرف تغييرات جذرية و إيجابية منذ تعيين السفير لحسن أزولاي على رأسها،مما خلف إنطباعات حسنة لدى العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بسويسرا وليشتنشتاين.

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