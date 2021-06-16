راموس يغادر نادي ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها بين أسواره

2021-06-16 / 9:42 مساءً
0
هبة بريس- الرياضة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، رحيل نجم وقائد الفريق سيرخيو راموس البالغ 35 عاما بعد نهاية عقده مع النادي الملكي.

وجاء في بيان “الميرينغي”: “يعلن النادي عن مؤتمر صحفي غدا الخميس في تمام الساعة 12 ونص ظهرا لتوديع القائد سيرجيو راموس بحضور رئيس النادي فلورينتينو بيريز”.

وأضاف البيان: “بعد ذلك سيظهر راموس في مؤتمر صحفي للحديث مع وسائل الإعلام”.

ويرحل راموس بعد 16 عاما قضاها داخل النادي الملكي، حيث جاء قادما من صفوف إشبيلية الأندلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غرق مشجع تطواني في محاولة للهجرة الى سبتة المحتلة

غرق مشجع تطواني في محاولة للهجرة الى سبتة المحتلة

2021-06-16 / 10:09 مساءً
Photo of ياسين بونو يتلقى عروضا من الدوري الإنجليزي الممتاز

ياسين بونو يتلقى عروضا من الدوري الإنجليزي الممتاز

2021-06-16 / 3:29 مساءً
Photo of بطولة الترياثلون… المنتخب المغربي ينفرد بالرتبة الأولى عربيا وإفريقيا

بطولة الترياثلون… المنتخب المغربي ينفرد بالرتبة الأولى عربيا وإفريقيا

2021-06-15 / 2:22 مساءً
Photo of لجنة جامعية تزور ملعب القنيطرة وترخص باستقبال مباريات العساكر به

لجنة جامعية تزور ملعب القنيطرة وترخص باستقبال مباريات العساكر…

2021-06-14 / 6:39 مساءً
Photo of الفوز على غانا وبوركينافاسو يمنح أسود الأطلس فرصة الارتقاء في التصنيف العالمي

الفوز على غانا وبوركينافاسو يمنح أسود الأطلس فرصة الارتقاء…

2021-06-14 / 4:00 مساءً
Photo of ميسي : أخاف أن أُصاب بفيروس كورونا

ميسي : أخاف أن أُصاب بفيروس كورونا

2021-06-14 / 10:51 صباحًا
Photo of البطولة الاحترافية.. الوداد الرياضي يعزز مركزه في الصدارة بفوزه على حسنية أكادير

البطولة الاحترافية.. الوداد الرياضي يعزز مركزه في الصدارة بفوزه…

2021-06-13 / 9:54 مساءً
Photo of دجوكوفيتش بطلا لـ”رولان غاروس2021

دجوكوفيتش بطلا لـ”رولان غاروس2021

2021-06-13 / 7:45 مساءً
Photo of بطولة باريس للكراطي.. المغربية ابتسام سادني تحرز ذهبية وزن أقل من 61 كلغ تباري و تتأهل إلى أولمبياد طوكيو

بطولة باريس للكراطي.. المغربية ابتسام سادني تحرز ذهبية وزن…

2021-06-13 / 2:48 مساءً
Photo of الاتحاد الدنماركي يكشف آخر تطورات حالة إريكسن

الاتحاد الدنماركي يكشف آخر تطورات حالة إريكسن

2021-06-13 / 10:53 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق