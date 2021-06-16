هنية : زيارتي للمغرب تأتي في ظل الرعاية الملكية وعلاقة المملكة بفلسطين ليست مصلحية

2021-06-16 / 9:16 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إسماعيل هنية، إن زيارته للمغرب “جاءت بدعوة من حزب العدالة والتنمية، وبرعاية ملكية واحتضان وحب من الشعب المغربي”.

وأضاف هنية خلال ندوة صحفية جمعته بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني،أن علاقة المملكة المغربية بفلسطين ليست مصلحية ولا آنية وإنما هي متجدرة في التاريخ.

ووجد هنية الذي حل بالمغرب في أول زيارة له على رأس وفد من حركة “حماس”، في استقباله، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، وعدد من الشخصيات الحزبية.

وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في وقت سابق أن وفدا من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يقوم بزيارة للمملكة المغربية ابتداء من يوم الأربعاء 16 يونيو 2021.

وأوضحت الأمانة العامة في بلاغ لها، أنه سيتم خلال هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من حزب العدالة والتنمية، إجراء مباحثات بين وفد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وقيادة حزب العدالة والتنمية حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دعمها.

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تعليق واحد

  1. نتمنى أن تكون هذه الزيارة بعثا لحل القضية الفلسطينية ومفتاحا لوحدة الفلسطينيين. لقد كان المغرب أرض السلم والسلام وخير دليل على ذلك جمعه بين الفرقاء الليبيين وتجنيبهم من حرب أهلية كانت ستحدث آلاف الأرواح .

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