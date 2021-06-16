ثلاث وزيرات مغربيات ضمن الحكومة الإسرائيلية الحالية

هبة بريس- وكالات

تضم الحكومة الإٍسرائيلية الجديدة إضافة إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، عددا من الشخصيات السياسية التي ستحدد معه السياسة المستقبلية.

ويقف على رأس هذه الشخصيات رئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية يائير لابيد، وهناك أيضا وزير الدفاع بيني جانتس، ووزير المالية أفيجدور ليبرمان، فضلا عن ووزير العدل جدعون ساعر ووزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي ووزير الصحة نيتسان هورويتس.

ومنح البرلمان الإسرائيلي الثقة لحكومة “التغيير” التي تتألف من أحزاب متنوعة لكل منها أيديولوجيته الخاصة، مع اثنين من اليسار واثنين من الوسط وثلاثة من اليمين، وحزب عربي، ويضم هذا الائتلاف الذي أقصى بنيامين نتنياهو من السلطة تشكيلة من قدامى القادة السياسيين الإسرائيليين وعددا كبيرا من النساء. وتوجد 9 نساء ضمن هذه الحكومة، بينهن ثلاث وزيرات من أصول مغربية وهن: وزيرة الطاقة كارين الهرار، وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين، ووزيرة التربية يفعان شاشا بيتون من أب عراقي وأم مغربية.

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