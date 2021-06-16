الجالية تحتج بمطار البيضاء.. ومصدر: السلطات ستتعامل بحزم لتطبيق الإجراءات الاحترازية

هبة بريس- الرباط

شهد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يومه الأربعاء، احتجاجات من قبل عدد من أفراد الجالية المقيمة بالخارج القادمين من المنامة، والذين منعوا من الدخول الى أرض الوطن ولقاء عائلاتهم قبل خضوعهم للحجر الصحي.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر مسؤول، أن السلطات العمومية ستواصل حرصها على التطبيق الصارم لجميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها اللجنة العلمية والصحية، وعلى رأسها الخضوع للحجر الصحي لمدة عشر أيام لجميع القادمين من الدول المصنفة ضمن اللائحة ب.

و شدد على أن الجهات المسؤولة بجميع المراكز الحدودية لن تتوانى في التعامل بكل حزم مع أي محاولة للاستهتار بالقواعد الصحية المعمول بها في جميع الدول حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.

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