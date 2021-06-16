الناشط “اعمراشا” يطالب السلطات بمنع زيارة اسماعيل هنية للمغرب

هبة بريس- الرباط

طالب المرتضى اعمراشا،أحد أبرز وجوه حراك الريف والمستفيد من عفو ملكي،عبر صفحته بموقع “فايسبوك” السلطات المغربية بمنع زيارة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية الى المغرب المقررة اليوم الأربعاء.

وبرر اعمراشا موقفه بمحاولة حزب العدالة والتنمية الذي وقع اتفاقية التطبيع مع اسرائيل، استغلال زيارة اسماعيل هنية في الدعاية الانتخابية، بعد الانتقادات الموجهة اليه بسبب اتفاقية التطبيع.

وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن وفدا من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يقوم بزيارة للمملكة المغربية ابتداء من يوم الأربعاء 16 يونيو 2021.

وأوضحت الأمانة العامة في بلاغ لها، أنه سيتم خلال هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من حزب العدالة والتنمية، إجراء مباحثات بين وفد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وقيادة حزب العدالة والتنمية حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دعمها.

كما تتضمن الزيارة، يضيف ذات البلاغ، لقاءات مع أحزاب سياسية مغربية أخرى.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 2 4