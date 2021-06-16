الناشط “اعمراشا” يطالب السلطات بمنع زيارة اسماعيل هنية للمغرب

2021-06-16 / 6:51 مساءً
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هبة بريس- الرباط

طالب المرتضى اعمراشا،أحد أبرز وجوه حراك الريف والمستفيد من عفو ملكي،عبر صفحته بموقع “فايسبوك” السلطات المغربية بمنع زيارة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية الى المغرب المقررة اليوم الأربعاء.

وبرر اعمراشا موقفه بمحاولة حزب العدالة والتنمية الذي وقع اتفاقية التطبيع مع اسرائيل، استغلال زيارة اسماعيل هنية في الدعاية الانتخابية، بعد الانتقادات الموجهة اليه بسبب اتفاقية التطبيع.

وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن وفدا من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يقوم بزيارة للمملكة المغربية ابتداء من يوم الأربعاء 16 يونيو 2021.

وأوضحت الأمانة العامة في بلاغ لها، أنه سيتم خلال هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من حزب العدالة والتنمية، إجراء مباحثات بين وفد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وقيادة حزب العدالة والتنمية حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دعمها.

كما تتضمن الزيارة، يضيف ذات البلاغ، لقاءات مع أحزاب سياسية مغربية أخرى.

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‫5 تعليقات

  2. إلى اعمراش.انت وامثالك لا تفيدون المغرب و منطقة الريف بلاشي الا الخطابات الفارغة و لعب دور المناضل الفاشل و مستواكم الدراسي غير شاهد عليكم.المغاربة و ريافة سامو من خطاباتكم علي الانترنت و امراضكم النفسية.حارب اباطرة المخدرات عن نهيهم إلى الرجوع إلى الطريق الصحيح بدل في الكلام عن شيء لا تفقه فيه.اتقى الله و خليعليك السياسة امثالك هم من كانو سيتسببون في ماسات في منطقة الريف ستحرق الأخضر و اليابس باسم النضال . كون حزب وورين حنت ايدك. عندما كنت انت وامتالك ينتضرون الجالية الريفية لتعطيقك بعض الفتات لتشربة الشاي في المقاهي و تستيقظ مع 10 صباحا. كان المغاربة الاحرار في طريقهم الي منازلهم لاخد قسط من الراحة بعد جهد كبير في الجامعات و المدارس و الشغل و الاجتهاد ليجلس امثالك في هناء. المغاربة ادكياء و تنشموه من كلم. جاء هنية او لم يجء نعرف احزابنا ونعم من الصالح و الطالح. سيد فمك عفاك ركم كترتو بزاف. كولشي عندكم كحل

  3. غابت عن السيد إعمراشن الحقيقة التالية :
    إن السلطة الحكومية التي يدعوها إلى عدم السماح لإسماعيل هنية بدخول المغرب هي منبثقة عن حزب العدالة والتنمية حزب الأغلبية الذي استضافه
    فليس هناك من تنافي بينهما..

  5. هذا الخنفس،خاصو يرجع الحبس علاش،يخرجوه بالعفو حتى ولا يعلق،على مواضيع سياسية هو يجهلها اصلا والمستوى الدراسي،ديالو ضعيف،ولكن الجريدة التي نقلت كلامه ضعيفة أيضا ويجب،ان تحاسب على نشر،مثل هذ الخزعبلات انهم الرويبضة،كما قالها رسول الله منذ 1400سنة

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