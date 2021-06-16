إسلاميو الجزائر : الانتخابات التشريعية شهدت تجاوزات خطيرة أثرت في النتائج

هبة بريس- وكالات

قال رئيس “حركة مجتمع السلم”، عبد الرزاق مقري، إن الانتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر السبت الماضي، عرفت “تجاوزات خطيرة أثرت في النتائج”.

وأكد رئيس حركة “حمس”، التي فازت بـ 64 مقعدا نيابيا، “نحن نبرئ رئيس الجمهورية مما وقع من تجاوزات خطيرة أثرت في النتائج”، كما أكد أنهم لا يتهمون رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي لأنه “لا يستطيع أن يعرف ما يحدث في الولايات”.

مع ذلك، قال مقري الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، الأربعاء، إنه “على الأستاذ شرفي ومن معه أن يجيبوا على عدد من الملاحظات والأسئلة”.

وأشار المتحدث إلى عدد من تلك الملاحظات والتساؤلات، ومن بينها السبب في “عدم تسليم محاضر الفرز لممثلي الأحزاب في عدد من الولايات”.

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