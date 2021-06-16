ميناء طنجة المتوسط يستقبل عاملات الفراولة بالحقول الاسبانية

2021-06-16 / 6:07 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

حل مساء أمس الثلاثاء 15 يونيو ، الفوج الأول من عاملات الفراولة اللواتي يتوجهن سنويا للعمل بحقول إقليم هويلبا الإسباني، بميناء طنجة المتوسط.

وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها “هبة بريس” فان 630 من العاملات الموسميات وصلن على متن رحلة بحرية من ميناء الجزيرة الخضراء صوب ميناء طنجة المتوسط، حيث يتوقع أن يصل باقي الأفواج خلال الأيام المقبلة.

وينتظر أن تنظم أربع رحلات في الأسبوع لنقل هذه الشريحة من العاملات الفلاحيات، فيما من المتوقع أن تنتهي عملية عبورهن نحو أرض الوطن في الأسبوع الأول من شهر يوليوز المقبل.

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تعليق واحد

  1. اسبانيا 3832 حالة فاليوم والمغاربة اللي جايين من الخليج قطر 160 حالة البحرين 620 حالة السعودية 1200 حالة حابسينهم فمطار محمد الخامس 24 ساعة .

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