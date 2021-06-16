برلماني أوربي: واشنطن اتخذت القرار الصحيح بالاعتراف بمغربية الصحراء
هبة بريس
قال النائب البرلماني الأوروبي، توماش زديتشوفسكي، إن الولايات المتحدة من خلال الاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه، تكون قد اتخذت القرار الصحيح الذي يجب على الاتحاد الأوروبي أن يسير على خطاه.
وأوضح البرلماني الأوروبي التشيكي، في تغريدة له على تويتر، أن “الأمريكيين اتخذوا القرار الصحيح، وعلينا في الاتحاد الأوروبي أن نسير على خطاهم”.
ودعا العديد من المسؤولين الأوروبيين الاتحاد الأوروبي إلى السير على خطى الإدارة الأمريكية، من خلال الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وتشجيع تنفيذ مخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، قصد وضع حد للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية والتمكين من الاندماج المغاربي.
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تعليق واحد
مجرد تساؤل.
هل حضر هذا البرلماني اجتماع زملائه يوم 10/06/2021 !!!؟؟؟
هده التصريحات الغرض منها امتصاص غضب دولة ماء بعد صفعة مؤلمة أو هزيمة مدوية.
في مقابل تصريح هذا البرلماني، فإن 397 من زملائه من خلال قرار رسمي عاكسوه وقال أن ترامب هو من أخطأ وغرد خارج السرب والشرعية الدولية. حيث رموا بمقترح الحكم الذاتي في مزبلة التاريخ ونفوا سيادة المغرب على أرض أجنبية وتمسكوا بمسعى الأمم المتحدة لإيجاد حل توافقي يرضي طرفي النزاع.