الصورة تعبيرية

برلماني أوربي: واشنطن اتخذت القرار الصحيح بالاعتراف بمغربية الصحراء

2021-06-16 / 5:29 مساءً
1
هبة بريس

قال النائب البرلماني الأوروبي، توماش زديتشوفسكي، إن الولايات المتحدة من خلال الاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه، تكون قد اتخذت القرار الصحيح الذي يجب على الاتحاد الأوروبي أن يسير على خطاه.

وأوضح البرلماني الأوروبي التشيكي، في تغريدة له على تويتر، أن “الأمريكيين اتخذوا القرار الصحيح، وعلينا في الاتحاد الأوروبي أن نسير على خطاهم”.

ودعا العديد من المسؤولين الأوروبيين الاتحاد الأوروبي إلى السير على خطى الإدارة الأمريكية، من خلال الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وتشجيع تنفيذ مخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، قصد وضع حد للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية والتمكين من الاندماج المغاربي.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية بصربيا

بوريطة يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية بصربيا

2021-06-16 / 9:56 مساءً
Photo of هنية : زيارتي للمغرب تأتي في ظل الرعاية الملكية وعلاقة المملكة بفلسطين ليست مصلحية

هنية : زيارتي للمغرب تأتي في ظل الرعاية الملكية…

2021-06-16 / 9:16 مساءً
Photo of ثلاث وزيرات مغربيات ضمن الحكومة الإسرائيلية الحالية

ثلاث وزيرات مغربيات ضمن الحكومة الإسرائيلية الحالية

2021-06-16 / 8:57 مساءً
Photo of مقتل “يونس بلال” ذو دوافع عنصرية وانتقامية أججها حزب “فوكس” المتطرف

مقتل “يونس بلال” ذو دوافع عنصرية وانتقامية أججها حزب…

2021-06-16 / 8:55 مساءً
Photo of هنية يصل إلى المغرب على رأس وفد من حركة “حماس”

هنية يصل إلى المغرب على رأس وفد من حركة…

2021-06-16 / 7:51 مساءً
Photo of لجنة الأربعة والعشرين..تحذير من الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في تندوف

لجنة الأربعة والعشرين..تحذير من الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في…

2021-06-16 / 7:29 مساءً
Photo of مقاطعة “منطقة القبائل” لانتخابات الجزائر تأكيد على الرغبة في الاستقلال

مقاطعة “منطقة القبائل” لانتخابات الجزائر تأكيد على الرغبة في…

2021-06-16 / 7:18 مساءً
Photo of تجمع دول الساحل والصحراء يرحب بإطلاق مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب

تجمع دول الساحل والصحراء يرحب بإطلاق مشروع خط أنبوب…

2021-06-16 / 6:41 مساءً
Photo of محلل سياسي: ”الحكومة الإسبانية تتحمل مسؤولية مقتل الشاب المغربي بمورسيا“

محلل سياسي: ”الحكومة الإسبانية تتحمل مسؤولية مقتل الشاب المغربي…

2021-06-16 / 5:55 مساءً
Photo of وزراء الإعلام العرب يدعون لإبراز جهود وكالة بيت مال القدس

وزراء الإعلام العرب يدعون لإبراز جهود وكالة بيت مال…

2021-06-16 / 5:45 مساءً

تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    هل حضر هذا البرلماني اجتماع زملائه يوم 10/06/2021 !!!؟؟؟
    هده التصريحات الغرض منها امتصاص غضب دولة ماء بعد صفعة مؤلمة أو هزيمة مدوية.
    في مقابل تصريح هذا البرلماني، فإن 397 من زملائه من خلال قرار رسمي عاكسوه وقال أن ترامب هو من أخطأ وغرد خارج السرب والشرعية الدولية. حيث رموا بمقترح الحكم الذاتي في مزبلة التاريخ ونفوا سيادة المغرب على أرض أجنبية وتمسكوا بمسعى الأمم المتحدة لإيجاد حل توافقي يرضي طرفي النزاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق