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رغم أنها موجهة للمغاربة.. جنسيات أوربية وعربية تستفيد من تخفيضات لارام

2021-06-16 / 5:25 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تفاجأ العديد من المغاربة، باستفادة عدد من الجنسيات من التخفيضات التي طرحتها شركة الخطوط الملكية المغربية لفائدة مغاربة العالم للدخول لأرض الوطن.

وسارع عدد من العرب والأجانب إلى اقتناء التذاكر التي طرحتها “لارام” بأثمنة تفضيلية، لزيارة المغرب خلال عطلة الصيف.

وصدم عدد من أبناء الجالية المقيمين بدول فرنسا وبلجيكا وهولندا وايطاليا، اليوم الأربعاء، بنفاذ تذاكر السفر إلى المغرب خلال شهر يوليوز، مفسرين ذلك باقدام أجانب على اقتناءها.

وتساءل عدد من أبناء الجالية حول إذا كانت “لارام” ستتخذ إجراءات لحماية تذاكر سفر المغاربة “التفضيلية” أم ستسمح باستغلالها من قبل أجانب شأنهم شأن أبناء الوطن?

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‫2 تعليقات

  1. كذب في كذب, منذ تلك اللحظة التي اعلن فيها عن تلك العروض وموقع لارام خالي من أية تخفيضات ولا وجود للتذاكر والعروض إلا في التلفاز وبعض الجرائد والمحللين…قدمتم أسوأ إشهار للمغرب ولعاهل البلاد ولكل المطبلين.

  2. تعليمات الملك حفظه الله ونصره واااااااضحة وضوحة الشمس
    التذاكر موجة للمغاربة
    على شركة الخطوط المغربية حماية تذاكرها التفضيلية

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