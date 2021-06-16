الصورة من مكان الحادث

سقط من الطابق الرابع.. مصرع صباغ في سلا الجديدة

2021-06-16 / 4:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

لقي شخص مصرعه، زوال يومه الاربعاء، إثر سقوطه من الطابق الرابع لعمارة بمدينة سلا الجديدة.

وحسب شهود عيان، فالهالك كان يقوم بصباغة واجهة العمارة ب”الكريفي”، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ من الطابق الرابع، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات كما فتح تحقيق في الواقعة.

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