العثماني ل”وفد حماس”: “مرحبا بضيوفنا الكرام في المغرب”
هبة بريس - الرباط
رحب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بوفد حركة حماس الذي يصل اليوم الأربعاء، بالمغرب، برئاسة اسماعيل هنية.
وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “نتشرف في حزب العدالة والتنمية باستقبال وفد عن حركة حماس يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة الأستاذ المناضل إسماعيل هنية.”
وأضاف “مرحبا بضيوفنا الكرام في المملكة_المغربية التي أكدت مرارا دعمها – ملكا وحكومة وشعبا – لنضال الشعب الفلسطيني حتى تقوم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
ما رأيك؟
المجموع 17 آراء
14
3
تعليق واحد
الانتخابات قربات ههههههههههه