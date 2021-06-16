سعد الدين العثماني

العثماني ل”وفد حماس”: “مرحبا بضيوفنا الكرام في المغرب”

2021-06-16 / 4:08 مساءً
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هبة بريس - الرباط

رحب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بوفد حركة حماس الذي يصل اليوم الأربعاء، بالمغرب، برئاسة اسماعيل هنية.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “نتشرف في حزب العدالة والتنمية باستقبال وفد عن حركة حماس يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة الأستاذ المناضل إسماعيل هنية.”

وأضاف “مرحبا بضيوفنا الكرام في ⁧‫المملكة_المغربية‬⁩ التي أكدت مرارا دعمها – ملكا وحكومة وشعبا – لنضال الشعب الفلسطيني حتى تقوم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

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