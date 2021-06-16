زهير بهاوي

زهير البهاوي يتألق في “سولو دموعي”

2021-06-16 / 3:50 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

طرح الفنان المغربي زهير البهاوي مساء أمس الثلاثاء، جديده الغنائي بعنوان “سولو دموعي” على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

و تعد أغنية “سولو دموعي ” جينيرك المسلسل الذي يحمل نفس الإسم، و هي من كلمات و ألحان الفنان زهير البهاوي نفسه.

و في سياق متصل نشر البهاوي مقطع من أغنيته “سولو دموعي” على حسابه بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، مرفوقة بالتعليق التالي: “أحبكم و نتمنى نكون في المستوى لي يليق بكم “.

و الجدير بالذكر أن زهير بهاوي خاض تجربة التمثيل لأول مرة في مسلسل “سولو دموعي” و الذي كان من المرتقب عرضه في رمضان، ألا أنه تم تأجيله لأسباب لم يفصح عنها، و شارك في العمل كل من سهام أسيف، سعيد باي، أسامة بسطاوي كريمة غيث، وآخرون.

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