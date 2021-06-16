نفتالي بينيت ل”الملك”:”سأعمل على تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية”

هبة بريس - الرباط

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الملك محمد السادس، على برقية التهنئة التي وجهها لها بمناسبة توليه رئاسة وزراء إسرائيل.

ونقلا عن صفحة “اسرائيل تتكلم العربية”، قال نفتالي :”أشكر جلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس على تهانيه الحارة وألتمس التعبير عن بالغ تقديري لجلالته”.

وشدد على أن “إسرائيل تعتبر أن المغرب صديقة وشريكة هامة في المساعي الرامية لدفع السلام والأمن في المنطقة قدما”.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه سيعمل على تعزيز العلاقات الإسرائيلية المغربية في كافة المجالات، بما سيحقق الرفاهية ولازدهار لكلا الشعبين اللذين تربطهما صداقة طويلة الأمد.

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