حولوا بناية ٱيلة للسقوط إلى وكر للدعارة.. توقيف 3 أشخاص بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة بن دباب عين قاوس بولاية أمن فاس،خلال نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 33 سنة، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باحتلال بناية سكنية آيلة للسقوط بحي بندباب وتحويلها إلى وكر للدعارة وممارسة الفساد مع حيازة المخدرات والأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى استهلاك النرجيلة.

وجاءت عملية إيقاف المشتبه فيهم، بعد أن توصلت مصالح الأمنية بولاية أمن فاس بشكاية حول رفع الضرر والمتعلقة بإعداد منزل للدعارة و استهلاك المخدرات والنرجيلة، حيث تمت مباشرة مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم المتورطين في هذا القضية في حالة تلبس باستهلاك المخدرات داخل إحدى الشقق بالبناية المذكورة بحي بن دباب

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بداخل المنزل المذكور عن حجز كمية من مخدر الكيف، قنينات من المشروبات الكجولية، ميزان إلكتروني، أسلحة بيضاء، فضلا عن معدات و أدوات تستعمل في استهلاك النرجيلة، و آلة تستخدم في عمليات “الوشم”.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وتندرج هذه القضية في سياق التفاعل الإيجابي والفوري مع جميع الشكايات والوشايات، سواء تلك الواردة على مصالح الشرطة بشكل مباشر أو المنشورة عبر وسائل الإعلام.

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