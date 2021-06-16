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فرنسا تلغي إجبارية ارتداء الكمامات في الشوارع وترفع حظر التجول الليلي

2021-06-16 / 1:48 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الأربعاء، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع اعتبارا من الخميس، إلا في ظروف معينة مثل التجمعات أو الأماكن المزدحمة أو الملاعب.

كما أعلن كاستكس رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11:00 مساء اعتبارا من الأحد المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء عقب انعقاد مجلسي الدفاع والوزراء أن هذا القرار تم اتخاذه لأن الوضع الصحي “يتحسن بوتيرة أسرع مما كنا نأمل”.

وأشار كاستكس إلى أن حوالي 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية غشت، ومن المفترض أيضا إعطاء 40 مليون جرعة أولى بحلول التاريخ نفسه.

وعبر رئيس الوزراء عن رغبته في أن يحصل 85 في المئة من الأشخاص فوق سن الخمسين والمسنين الذين يعانون أمراضا، على جرعة واحدة على الأقل بحلول هذا الموعد.

وحتى الثلاثاء، تلقى حوالى 30,7 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل وتم تحصين 16,7 مليونا بشكل كامل.

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