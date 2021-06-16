اسماعيل هنية

بدعوة من “البيجيدي”.. اسماعيل هنية يزور المغرب

2021-06-16 / 1:36 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن وفدا من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يقوم بزيارة للمملكة المغربية ابتداء من يوم الأربعاء 16 يونيو 2021.

وأوضحت الأمانة العامة في بلاغ لها، أنه سيتم خلال هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من حزب العدالة والتنمية، إجراء مباحثات بين وفد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وقيادة حزب العدالة والتنمية حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل دعمها.

كما تتضمن الزيارة، يضيف ذات البلاغ، لقاءات مع أحزاب سياسية مغربية أخرى.

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‫3 تعليقات

  3. هد شيئ الي حادكين فيه هد الحكومة الفاشلة ديال المنافقين الاستدعاء الوفد لحماس لزيارة المغرب اللي تيتبرع مع راسهم عشر الف دولار لشهر لكل واحد من المساعداة اللي تتقدمها مجموعة من الدوال لشعب الفلسطني وعايشين كلهم في الخاريج في الامرات و قطر و ووووالقائيمة طويلة وهد المنافقين دائيما يستعملون القضية الفلسطنية او الدين لجلب الاصوات في الانتخبات و ودائيما نفس المسرحية ,

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